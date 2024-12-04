сегодня в 09:27

ВСУ пытались атаковать одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России

Два украинских беспилотника попытались атаковать одно из крупнейших предприятий микроэлектроники РФ — АО «Группа кремний ЭЛ» в Брянске, их сбили, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в районе 02:30. Дроны летели к производству с разницей в 10 минут.

Обломки аппаратов немного повредили крышу и забор предприятия. При этом каких-либо серьезных разрушений нет, пострадавших тоже нет.

За ночь всего было ликвидировано 24 украинских дрона. Их сбили системы ПВО страны.