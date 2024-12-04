24 украинских беспилотника уничтожены в России ночью

Аппараты были перехвачены с помощью дежурными средств противовоздушной обороны (ПВО).

Шесть беспилотников ликвидированы над Ростовской областью, по пять — над Брянской областью и Краснодарским краем, четыре — над Белгородской областью, три — над Рязанской областью, один — над Астраханской областью.

Таким образом, ВС РФ не дали противнику совершить террористические атаки в стране.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинская армия атаковала с помощью беспилотника многоквартирный дом в поселке Политотдельский. В результате нападения ранен мирный житель.