24 украинских беспилотника уничтожены в России ночью
В течение минувшей ночи над шестью российскими регионами сбили 24 дрона ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Аппараты были перехвачены с помощью дежурными средств противовоздушной обороны (ПВО).
Шесть беспилотников ликвидированы над Ростовской областью, по пять — над Брянской областью и Краснодарским краем, четыре — над Белгородской областью, три — над Рязанской областью, один — над Астраханской областью.
Таким образом, ВС РФ не дали противнику совершить террористические атаки в стране.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинская армия атаковала с помощью беспилотника многоквартирный дом в поселке Политотдельский. В результате нападения ранен мирный житель.