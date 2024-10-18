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Ганчев: Киев пытал задержанных в Волчанске и Купянске людей

Украинские власти пытали задержанных в Волчанске и Купянске, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Когда города будут освобождены, места захоронений будут установлены», — сказал Ганчев в беседе с агентством.

Руководитель администрации отметил, что на Купянском и Волчанском направлениях российская армия ведет наступление.

Ранее российские войска продвинулись в Волчанске и подошли вплотную к Купянску.