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Российские войска начали бои за Колесниковку и приближаются к Купянску

Российская армия начала бои за село Колесниковка в Купянском районе Харьковской области. ВС РФ осталось преодолеть примерно 3 километра, чтобы выйти на границы Купянска, сообщают «Zаписки Vетерана» .

Канал подтвердил начало столкновений за Колесниковку и факт боев в Петропавловке. Российские вооруженные силы также продвигаются к селу Кругляковка в Купянском районе.

«До границ Купянска с севера осталось около 3 километров», — пишет ресурс.

Российским военным удалось частично нарушить снабжение бойцов ВСУ на Боровском участке. В Гороховатке атакующие силы смогли поразить переправы.

16 октября российские войска освободили населенные пункты Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР.