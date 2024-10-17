Битва за Купянск может скоро начаться: ВС РФ в 3 км от харьковского города
Российские войска начали бои за Колесниковку и приближаются к Купянску
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Российская армия начала бои за село Колесниковка в Купянском районе Харьковской области. ВС РФ осталось преодолеть примерно 3 километра, чтобы выйти на границы Купянска, сообщают «Zаписки Vетерана».
Канал подтвердил начало столкновений за Колесниковку и факт боев в Петропавловке. Российские вооруженные силы также продвигаются к селу Кругляковка в Купянском районе.
«До границ Купянска с севера осталось около 3 километров», — пишет ресурс.
Российским военным удалось частично нарушить снабжение бойцов ВСУ на Боровском участке. В Гороховатке атакующие силы смогли поразить переправы.
16 октября российские войска освободили населенные пункты Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР.