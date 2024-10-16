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ВС РФ взяли под контроль Красный Яр и Невское

Российская армия взяла под контроль населенные пункты Красный Яр в Донецкой Народной Республике и Невское в Луганской Народной Республике. Об их освобождении отчиталось Минобороны РФ, сообщает ТАСС .

В новом брифинге оборонное ведомство заявило, что ВС России также поразили склад безэкипажных катеров украинской армии. В зоне ответственности группировки «Восток» противник потерял до 100 человек личного состава.

Бойцы из группировки войск «Юг» за минувшие сутки пресекли семь контратак украинских боевиков. Потери вражеской стороны — до 710 военных.

В зоне спецоперации за сутки сбили 56 украинских беспилотников и три снаряда американской РСЗО HIMARS. Их перехватили благодаря успешной работе российской ПВО.

Кроме того, армейцы ВС РФ уничтожили установки берегового противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и зенитный ракетный комплекс С-200, стоящие на вооружении противника.