Российские войска взяли под контроль завод в Волчанске
Фото - © РИА Новости, Евгений Биятов
Российские силы нанесли значительный урон ВСУ и заставили солдат противника бежать с агрегатного завода в Волчанске. Украинская группировка понесла большие потери, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».
Российские войска разгромили на агрегатном заводе в Волчанске элитные подразделения Главного управления разведки Украины — «Юнгер», «Парагон», «Стугна», «Террор» и РДК*. Предприятие перешло под контроль ВС РФ.
До этого украинское ГУР сообщало, что якобы держит под контролем завод. Но эти попытки обернулись для солдат противника большими потерями и бегством.
Ранее украинские войска за сутки потеряли на волчанском и липцовском направлениях 60 человек.
*Организация признана в России террористической и запрещена