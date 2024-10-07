Российские войска взяли под контроль завод в Волчанске

сегодня в 11:08

Российские силы нанесли значительный урон ВСУ и заставили солдат противника бежать с агрегатного завода в Волчанске. Украинская группировка понесла большие потери, сообщается в Telegram-канале « Северный ветер ».

Российские войска разгромили на агрегатном заводе в Волчанске элитные подразделения Главного управления разведки Украины — «Юнгер», «Парагон», «Стугна», «Террор» и РДК*. Предприятие перешло под контроль ВС РФ.

До этого украинское ГУР сообщало, что якобы держит под контролем завод. Но эти попытки обернулись для солдат противника большими потерями и бегством.

Ранее украинские войска за сутки потеряли на волчанском и липцовском направлениях 60 человек.

*Организация признана в России террористической и запрещена