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Минобороны: Украина за сутки потеряла до 1990 бойцов

В министерстве обороны России заявили, что за сутки потери Вооруженных сил Украины составили 1990 бойцов, сообщает Газета.ru .

На Липцовском и Волчанском направлениях спецоперации противник потерял порядка 60 человек, еще около 400 — возле населенных пунктов Купянск, Подвысокий, Новоосиново, Макеевка, Невский и Торский.

Около Константиновки, Высокоивановки, Зализнянского, Дружковки, Курахова, Григоровки и Часов Яра потери ВСУ были до 725 военных. Свыше 620 солдат Киев потерял около Горняки, Дзержинска, Калинова, Сухой Балки и Розовки. В районах Доброволья, Ровнополя и Золотой Нивы — 125 человек.

Также до 60 бойцов противник потерял возле населенных пунктов Копани Запорожской области, Антоновка Херсонской области и около города Херсон.

Утром в субботу ВС РФ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ликвидировали склады боеприпасов противника, которые располагались на территории завода «Южмаш».