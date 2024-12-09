ВСУ попытались повторно атаковать полигон Капустин Яр

сегодня в 09:34

Украинская армия снова попыталась атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, сообщает SHOT .

На подлете к полигону 8 декабря ликвидировали три беспилотника противника. Первый дрон перехватили в районе 05:30, еще два — около 08:30.

Украинские дроны запустили из Днепропетровской области.

На минувшей неделе ВСУ также пытались атаковать Капустин Яр с помощью беспилотника, но аппарат сбила система ПВО.

С территории данного полигона ВС РФ запускали новую ракету «Орешник».