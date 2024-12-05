Беспилотник ВСУ атаковал полигон, откуда запускали «Орешник»

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С данного полигона в Днепропетровск ВС РФ запускали новую отечественную ракету средней дальности «Орешник».

Система ПВО сбила летательный аппарат в нескольких метрах от въезда на территорию полигона. Из-за взрывной волны были повреждены ворота.

На опубликованном видео с места ЧП показано, что были вспышки, падали обломки, на земле они продолжали гореть.

Ранее три украинских дрона-камикадзе попытались атаковать рязанский аэродром Дягилево. Их сбили. Самолеты вовремя убрали в безопасное место.