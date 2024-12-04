Дроны-камикадзе атаковали аэродром Дягилево в Рязани

сегодня в 10:18

Дроны-камикадзе украинской армии атаковали аэродром Дягилево в Рязани. Три БПЛА сбили с разницей в 10 минут, сообщает Mash .

Самолеты успели вовремя поднять в безопасное место. Дроны смогли нанести лишь незначительные повреждения на земле.

Впервые аэродром Дягилево ВСУ атаковали два года назад — 5 декабря. Затем украинская армия пыталась нанести удары по авиабазе в июле этого года.

Ранее при атаке беспилотника ВСУ на запорожский город Токмак пострадали шесть сотрудников МЧС. Они тушили пожар, возникший от первого удара дрона.