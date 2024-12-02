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При атаке дронов ВСУ в Запорожской области пострадали шесть сотрудников МЧС

При атаке беспилотника ВСУ на запорожский город Токмак пострадали шесть сотрудников МЧС, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Сотрудники МЧС пострадали при повторной атаке БПЛА противника на автогазовую заправочную станцию. Они тушили пожар, возникший от удара дрона.

Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести вследствие взрыва емкости от попадания взрывного элемента. Их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также объектам энергетики, которые обеспечивали функционирование военно-промышленных предприятий Украины.