Минобороны: ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также объектам энергетики, которые обеспечивали функционирование военно-промышленных предприятий Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, ВС РФ поразили пункты управления БПЛА и скопления военнослужащих и техники ВСУ в 127 районах. Удары были нанесены с помощью артиллерии, оперативно-тактической авиации, дронов и ракетных войск.

Также российские средства ПВО сбили снаряд РСЗО HIMARS и 69 беспилотников самолетного типа. Всего с начала проведения спецоперации противник потерял 37 082 БПЛА, 649 самолетов, 19 590 танков и других боевых бронемашин.

Ранее стало известно, что ВС РФ могут пойти в наступление в Запорожской области. Также российские войска могут готовить операцию на херсонском направлении.