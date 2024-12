На Украине назвали время начала наступления ВС РФ на новом участке фронта

Утверждается, что российские силы могут готовиться форсировать Днепр. По данным журналистов, военные ВС РФ стягивают силы и готовят оборудование для возведения понтонных переправ на левобережье реки.

Ранее американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) допускал, что войска России могут начать наступление на юго-восток Днепропетровской области. Военные аналитики отмечали, что ВС РФ сильно нарастили темпы наступления осенью 2024 года.

1 декабря Минобороны России докладывало, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Петровка.