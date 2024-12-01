сегодня в 14:25

Минобороны: российские войска заняли Ильинку и Петровку в ДНР

Подразделения «Южной» группировки ВС РФ в результате активного наступления освободили населенный пункт Ильинка в ДНР, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Потери ВСУ там составили до 380 бойцов. Также ликвидированы бронетранспортер М113 американского производства, два автомобиля и 155-мм гаубица FH-70 британского производства.

Группировка войск «Центр» при наступлении на противника освободила населенный пункт Петровка ДНР. Украинская армия потеряла свыше 470 военных, две боевые бронемашины «Козак», два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», а еще две 122-мм гаубицы Д-30.

Минувшей осенью ВС РФ в общей сложности освободили от противника 88 населенных пунктов. Это произошло В ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Харьковской областях.