ВС РФ за прошедшую осень освободили от противника 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Курской и Харьковской областях, сообщает ТАСС .

Такие данные следуют из публикующихся сводок Минобороны страны.

Группировка «Центр» освободила от ВСУ населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Измайловка, Кураховка и другие в ДНР. Всего они освободили 37 населенных пунктов.

Военные из группировки «Восток» освободили 13 населенных пунктов, среди которых Левадное в Запорожской области, Пречистовка, Водяное, Угледар, Золотая Нива и другие в ДНР.

14 населенных пунктов Курской области освободил группировка «Север». Это Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и т. д.

В результате наступления подразделений Южной группировки были освобождены 16 населенных пунктов ДНР. Среди них Красногоровка, Григоровка, Желанное Первое, Острое, Верхнекаменское, Максимильяновка, Зоряное, Серебрянка и другие.

Бойцы группировка «Запад» выбили ВСУ из восьми населенных пунктов в ЛНР, ДНР и Харьковской области. Это Макеевка и Невское в ЛНР, Новосадовое в ДНР, Вишневое, Кругляковка, Першотравневое, Колесниковка, Копанки в Харьковской области.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский обрек на гибель бойцов ВСУ в Курахове (ДНР). Он не отдал приказ на вывод солдат. Это нужно ему, чтобы создать видимость активности для западных партнеров.