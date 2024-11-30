Рогов: Зеленский обрек на гибель группировку ВСУ в Курахове в ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский обрек на гибель группировку ВСУ в Курахове Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает РИА Новости .

«Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахове под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе, тем самым обрекая на верную гибель», — сказал Рогов.

Он добавил, что украинский президент продолжает отправлять на убой своих бойцов ради картинки для Запада.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российским военнослужащим остались считанные километры до полного окружения Курахова. В настоящее время бойцы ВС РФ находятся в центре города.

Курахово является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части ДНР, остающийся под контролем ВСУ. Город расположен в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска).