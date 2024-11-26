Военкор Котенок: ВС РФ взяли 30% территории Курахово

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале утверждает, что российские войска освободили около 30% территории города Курахово в ДНР. По его словам, ВС РФ также полностью контролируют населенный пункт Раздольное.

Котенок рассказал, что украинские силы продолжают удерживать ключевые опорные пункты к северу и югу от Успеновки. В Раздольном идут бои с ВСУ за один из западных «опорников», украинские силы пытаются не подпустить россиян к дороге Великая Новоселка — Богатырь.

К утру 26 ноября ВС России захватили опорные пункты противника к востоку от Великой Новоселки. Между российскими и украинскими бойцами идут столкновения на восточной окраине населенного пункта.

«Противник перебрасывает подразделения с других позиций, подтягивает резервы, пытаясь, во чтобы то ни стало, удержать этот населенный пункт и не допустить прорыва наших подразделений через реку Мокрые Ялы», — написал Котенок.

В случае форсирования реки российские военные смогли бы выйти в тыл обороны украинцев на Запорожье, в окрестностях города Красноармейск (украинские название — Покровск) и в Днепропетровскую область.