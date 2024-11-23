ВСУ перебросили в Часов Яр резерв из элитных подразделений

Украинская армия перебросила в Часов Яр свои резервные силы, которые состоят из числа элитных подразделений, сообщает ТАСС .

«Средства объективного контроля зафиксировали переброску в Часов Яр резервных сил противника», — сказал источник в силовых структурах.

Он добавил, что бойцы ВСУ на сегодняшний день пытаются малыми группами заводить своих военных в промзону Часовояровского огнеупорного завода. Возможно, они хотят усилить оборону находящегося там опорного пункта.

При этом тела погибших украинцев остаются лежать в границах промзоны. Погибших слишком много, а у ВСУ нет физических сил всех их забрать.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ контролируют треть территории города Часов Яр в ДНР. Идет полуохват населенного пункта.