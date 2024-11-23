Марочко российские силы контролируют треть Часова Яра

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Эксперт сообщил о закреплении российских военных в Часов Яре

Сегодня под контролем российских военных находится треть территории города Часов Яр в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«60% под контролем вооружённых формирований Украины, 30% контролируют наши подразделения и 10% так называемой серой зоны, которая переходит из рук в руки», — цитирует эксперта агентство.

Марочко также сообщил о продвижении сил РФ вокруг города и пригородных населенных пунктов.

«До кольца еще рано, но полуохват Часова Яра идет», — сказал он.

Ранее Марочко сообщил о бегстве украинских военных из позиций в Харьковской области.