сегодня в 07:47

Марочко: 10 бойцов ВСУ сбежали из «опорника» у Богуславки в Харьковской области

Около 10 боевиков ВСУ накануне сбежали из опорного пункта рядом с населенным пунктом Богуславка в Харьковской области Украины. Об этом ТАСС рассказал подполковник НМ ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Украинские солдаты покинули опорный пункт самовольно. Их бегство зафиксировали российские беспилотники.

По словам Марочко, украинские боевики регулярно дезертируют с поля боя в Харьковской области. Они не хотят вступать в бой с российскими войсками на купянском направлении.

Ранее сообщалось, что ночью 20 ноября в Харьковской области прозвучали взрывы. Также были атакованы Киевская, Черниговская и Полтавская области.