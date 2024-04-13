ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске

Пасечник: ВСУ выпустили несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военнослужащие обстреляли машиностроительный завод в Луганске.

«Очередная подлая атака со стороны ВСУ на гражданские объекты наших городов. ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизнь», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что по зданию завода было выпущено несколько украинских ракет. Здесь в ближайшем будущем планировался запуск производства.

Глава региона добавил, что на месте обстрела работают городские экстренные службы. В результате атаки ВСУ повреждены жилые дома.

Ранее Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что бойцы ВСУ, предположительно, нанесли ракетный удар по району автовокзала в Луганске. Он подчеркнул, что всего жители слышали 2 прилета по городу.