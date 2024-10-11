сегодня в 17:49

ВСУ обстреляли из Himars усадьбу князей Барятинских в Курской области

Украинцы ударили ракетами Himars по усадьбе князей Барятинских, которая находится в Курской области, сообщает Mash .

На территории усадьбы взорвались минимум четыре боеголовки. Из-за удара были разрушены несколько исторических зданий XIX века.

На фото с места происшествия видно одно небольшое старинное здание, а также следы разрушенных построек, поваленные деревья.

Ранее ударом противника был разрушен Глушковский краеведческий музей. Его планируется восстановить.