Краеведческий музей разрушен в Курской области ракетным ударом ВСУ

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И.о. министра культуры Курской области Роберт Григорьян рассказал, что удар ВСУ уничтожил Глушковский краеведческий музей, в него попала ракета и здание загорелось, сообщает РБК .

«Музей разрушен, а здание получило серьезные повреждения. Но я уверен, что, как только позволит ситуация, мы сразу же приступим к ремонту», — добавил Григорьян.

Он уточнил, что также будет восстановлена экспозиция.

Как сказал директор Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарев, работники до последнего надеялись, что там что-то сохранилось, но учреждение культуры было потеряно.

«Остов здания стоит, то есть стены стоят, но внутри ничего нет», — поделился Пушкарев.

Ранее сотрудники приграничных музеев в области эвакуировали из них самые ценные экспонаты до нападения Украины. Среди вывезенных ценностей: картины XVII–XIX веков, унты Гайдара и герб князей Барятинских.