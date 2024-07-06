ВСУ объявили охоту на коммунальную технику

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Боевикам ВСУ платят за подбитые сельхозтехнику или машины экстренной помощи в Херсонской области, пишет РИА Новости.

«За одну единицу, за трактор или пожарную машину, дают 100 тысяч гривен (около 2,5 тыс долларов)», — сообщили агентству директор местного лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян.

Он уточнил, что сотрудниками предприятия Украина «объявила настоящую охоту».

Ранее сообщалось, что российские военные вытеснили подразделения ВСУ с левого берега Днепра.