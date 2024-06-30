ВС РФ отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области

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Владимир Сальдо сообщил о смещении ВСУ с левобережья Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач отбросили Вооруженные силы Украины с левого берега региона, пишет ТАСС .

«Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», — сказал глава Херсонской области.

Острова в Херсонской области — это участок соприкосновения. Остальную территорию разделяет река Днепр.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной Украине части Херсонской области прогремел взрыв. Об этом сообщили в местной администрации.