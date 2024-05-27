ВСУ ночью попытались ударить дронами по гражданским объектам в Геленджике

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что минувшей ночью ВСУ при помощи дронов пытались нанести удары по гражданской инфраструктуре в Геленджике, сообщает газета «Известия» .

Глава региона уточнил, что средствам ПВО удалось подавить все украинские беспилотники.

В селе Криница недостроенное здание получило повреждения из-за упавших обломков одного из БПЛА, пояснил Кондратьев. В хуторе Джанхот дрон рухнул на деревья, возгорание ликвидировали.

Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

Всего в ночь на понедельник средства ПВО уничтожили 12 дронов ВСУ в 4 регионах России.