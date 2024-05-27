Минобороны: 12 дронов ВСУ уничтожили в четырех регионах России ночью

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Минувшей ночью в небе над четырьмя российскими регионами были ликвидированы 12 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. Шесть дронов уничтожили в Орловской области, четыре — в Краснодарском крае, по одному — в Брянской и Белгородской областях.

Таким образом ВС РФ пресекли попытки Украины совершить террористические атаки на объекты в стране.

Ранее около Сочи в море заметили американский дрон RQ-4B Global Hawk. Он вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла.