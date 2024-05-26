Flightradar24 заметил у берегов Сочи американский дрон RQ-4B Global Hawk

сегодня в 17:23

Американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk заметили над акваторией Черного моря, недалеко от Сочи, сообщает радио Sputnik.

По данным сервиса Flightradar24, дрон отправился с военно-морской базы НАТО Сигонелла. Она находится на итальянском острове Сицилия.

В 15:00 по московскому времени беспилотник был недалеко от побережья Краснодарского края и Крыма.

Ранее в Оренбургской области недалеко от Орска упал дрон.