СМИ: беспилотник рухнул под Орском в Оренбургской области
Фото - © Wikipedia.org,Mil.gov.ua, CC BY 4.0
В Оренбургской области недалеко от Орска упал дрон. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, сообщает Урал56.ру.
Возможно, целью сбитого аппарата был какой-либо военный объект.
В результате инцидент нет пострадавших и погибших нет. Кроме того, обошлось без разрушений инфраструктуры.
Местные власти отметили, что достоверной информации о происшествии нет. Оперативные службы региона сейчас выясняют все подробности.
Ранее три украинских беспилотника сбили в Белгородской и Брянской областях. Их ликвидировали с помощью средств ПВО.