сегодня в 16:09

СМИ: беспилотник рухнул под Орском в Оренбургской области

В Оренбургской области недалеко от Орска упал дрон. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, сообщает Урал56.ру .

Возможно, целью сбитого аппарата был какой-либо военный объект.

В результате инцидент нет пострадавших и погибших нет. Кроме того, обошлось без разрушений инфраструктуры.

Местные власти отметили, что достоверной информации о происшествии нет. Оперативные службы региона сейчас выясняют все подробности.

Ранее три украинских беспилотника сбили в Белгородской и Брянской областях. Их ликвидировали с помощью средств ПВО.

