Три беспилотника ВСУ сбили в Белгородской и Брянской областях

Три украинских дрона самолетного типа ликвидировали днем в воскресенье в небе над Белгородской и Брянской областями, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Инцидент произошел в районе 14:10 по московскому времени. С помощью дежурных средств ПВО два беспилотника сбили в Брянской области, еще один — в Белгородской области.

Таким образом ВС РФ пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку по объектам в стране.

Прошлой ночью 13 дронов противника уничтожили в РФ. Из них 10 дронов — в Курской области, еще три — в Орловской области.