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13 украинских дронов сбили в Курской и Орловской областях

Над территорией Курской и Орловской областей прошлой ночью перехвачено и уничтожено 13 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Их ликвидировали с помощью дежурных средств ПВО. 10 дронов сбили в Курской области. Еще три — в Орловской области.

Таким образом, российские войска пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку в стране.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе уничтожены три беспилотника. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.