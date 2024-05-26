сегодня в 07:45

Три беспилотника уничтожили в небе над Орловской областью

На территории Орловской области с помощью средств ПВО ликвидированы три дрона, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«По предварительной информации жертв и разрушений нет», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что сейчас на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов.

Ранее в Белгородской области атакам украинской армии подверглись сразу несколько сел. Пострадавших в результате нападения нет.