Погода принесла урожай: сколько еще продлится сезон «тихой охоты» в Подмосковье

Грибной сезон на территории Московского региона продлится до конца июля, затем ожидается спад урожая, сообщил РИАМО миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Ситуация сложилась в этом году, дней 10 назад — в июне, когда было большое похолодание. Тогда плодоносили грибы всех сезонов. Сейчас это продолжается во всех лесах Подмосковья и в столичных лесопарках. Многие осенние грибы решили, что наступила осень, и тоже начали плодоносить», — сказал Вишневский.

Он отметил, что урожайный сезон может продлиться до конца июля. Вишневский связывает это с погодными условиями. Однако специалист отмечает, что уже в августе такого грибного раздолья может и не быть.

Какие грибы можно собирать в лесах Московской области в июле 2025 года, читайте в материале РИАМО.