В Белгородской области атакам ВСУ подверглись сразу несколько сел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале , что в Грайворонском городском округе Украина с помощью дронов-камекадзе обстреляла несколько сел, к счастью, никто не пострадал.

«В селе Дроновка беспилотником был атакован инфраструктурный объект, в результате часть жителей села временно остается без света. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — написал Гладков.

В селе Головчино дрон-камикадзе упал, в результате чего взорвался, разрушив часть жилого домовладения, выбив окна. Также на территории повредился забор и легковой автомобиль. В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекине от взрыва дрона-камекадзе пострадала женщина. Ее с травмами доставили в больницу.