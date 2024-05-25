В Шебекине при атаке украинского дрона-камикадзе пострадала женщина

сегодня в 16:24

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале , что в городе Шебекино госпитализирована женщина, которая пострадала в результате взрыва украинского дрона-камикадзе рядом с магазином.

По словам главы Белгородской области, медики уже оказывают помощь пострадавшей.

«У нее контузия и осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — рассказал Гладков.

В результате очередной атаки ВСУ с помощью дронов также нанесен материальный ущерб. При взрыве беспилотника у магазина осколки повредили машину. На месте работаю оперативные службы.

Ранее под Белгородом ВСУ совершили атаку с помощью дрона на грузовик в поле. Водитель не пострадал.