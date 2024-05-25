В Шебекине при атаке украинского дрона-камикадзе пострадала женщина
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в городе Шебекино госпитализирована женщина, которая пострадала в результате взрыва украинского дрона-камикадзе рядом с магазином.
По словам главы Белгородской области, медики уже оказывают помощь пострадавшей.
«У нее контузия и осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — рассказал Гладков.
В результате очередной атаки ВСУ с помощью дронов также нанесен материальный ущерб. При взрыве беспилотника у магазина осколки повредили машину. На месте работаю оперативные службы.
Ранее под Белгородом ВСУ совершили атаку с помощью дрона на грузовик в поле. Водитель не пострадал.