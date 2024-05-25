Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик в поле под Белгородом
Под Белгородом ВСУ взорвали грузовик с помощью дрона-камикадзе
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале сообщил, что в районе села Борисовка Волоконовского района украинский дрон-камикадзе попал в работающий в поле грузовик.
После взрыва кабину спецтехники охватило пламя. Очаг возгорания удалось быстро потушить.
«Никто из мирных жителей не пострадал», — подчеркнул Гладков.
Аналогичный случай произошел по дороге в поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. ВСУ ударили дроном-камикадзе по автомобилю, в результате происшествия водитель не пострадал.