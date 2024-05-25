Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик в поле под Белгородом

сегодня в 13:00

Под Белгородом ВСУ взорвали грузовик с помощью дрона-камикадзе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале сообщил, что в районе села Борисовка Волоконовского района украинский дрон-камикадзе попал в работающий в поле грузовик.