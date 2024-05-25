Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Белгородской области
Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль под Белгородом
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Дрон-камикадзе украинских сил атаковал движущийся по дороге автомобиль в поселке Красное Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва водитель не пострадал», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что от взрыва у автомобиля выбило лобовое стекло и повредило кузов.
Глава региона добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы
Ранее украинский беспилотник атаковал село Ясные Зори в Белгородской области. В результате происшествия пострадавших нет.