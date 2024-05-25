Украинский беспилотник атаковал населенный пункт под Белгородом

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Беспилотник украинских сил атаковал село Ясные Зори в Белгородской области. В результате инцидента пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пожарно-спасательные расчеты оперативно ликвидировали возгорание, которое произошло в здании.

Глава региона добавил, что оперативные службы продолжают работу на месте ЧП.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что прошедшей ночью средства ПВО сбили 3 украинских беспилотника над территорией России. Два БПЛА противника были перехвачены над Белгородской областью, еще 1 дрон сбили над территорией Курской области.