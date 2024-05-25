Средства ПВО за ночь сбили 3 украинских беспилотника над территорией России
Минобороны: 3 беспилотника ВСУ сбили ночью над Белгородской и Курской областями
Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 3 беспилотника самолетного типа украинских сил над территориями Белгородской и Курской областей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Два БПЛА ВСУ были перехвачены над Белгородской областью, еще один дрон сбили над территорией Курской области.
Попытка киевских властей совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена.
Ранее пресс-служба Минобороны России опубликовало кадры поражения военных ВСУ российскими операторами FPV-дронов в тыловых зонах.
Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.