Средства ПВО за ночь сбили 3 украинских беспилотника над территорией России

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Минобороны: 3 беспилотника ВСУ сбили ночью над Белгородской и Курской областями

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 3 беспилотника самолетного типа украинских сил над территориями Белгородской и Курской областей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

​Два БПЛА ВСУ были перехвачены над Белгородской областью, еще один дрон сбили над территорией Курской области.

Попытка киевских властей совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена.

Ранее пресс-служба Минобороны России опубликовало кадры поражения военных ВСУ российскими операторами FPV-дронов в тыловых зонах.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.