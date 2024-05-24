Минобороны опубликовало кадры поражения военных ВСУ операторами FPV-дронов
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Специалисты нанесли поражение ВСУ с помощью FPV-дронов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В Минобороны РФ поделились кадрами поражения личного состава ВСУ операторами FPV-дронов в тыловых зонах.
Кроме того, сообщается, что специалисты с помощью ударных беспилотников отрезают пехоту врага от дорог снабжения, где возят боеприпасы.
Также дроны направляют на уничтожение огневых средств, подавляют работу минометов и пулеметов противника.
Ранее из-за атаки ВСУ без света остались 6 населенных пунктов в Белгородской области. К ликвидациям последствий атаки приступят после согласования с Министерством обороны России.