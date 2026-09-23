В Московском регионе в среду будет дождливо и ветрено
В Москве и области 23 сентября будет облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Столбики термометров покажут от плюс 17 до плюс 19 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный. Порывы составят 6-11 метров в секунду.
Местами они усилятся до 15 метров в секунду. Атмосферное давление — 751 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до плюс 13 — плюс 15 градусов. Ожидается небольшой дождь, местами умеренный.
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