Без света остались 6 населенных пунктов Белгородской области из-за атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины 24 мая обстреляли село Поповка Краснояружского района Белгородской области и повредили линию электропередачи, из-за чего 6 населенных пунктов остались без света, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Временно без света остались поселок Прилесье и пять сел — Графовка, Романовка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Как долго местным жителям придется обходиться без электроэнергии, пока не сообщается.

«Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — пояснил Гладков.

Во время обстрела Поповки, один из снарядов попал в частное нежилое домовладение. В результате этого взрыва никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к местным жителям через соцсети с просьбой найти укрытие и не покидать его. Из-за обстрела ВСУ в регионе объявляли режим ракетной опасности.