ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе

В Белгородской области на территории всего региона запущена сирена ракетной опасности, губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале попросил жителей не подходить к окнам и спрятаться в помещениях со сплошными стенами.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

По селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе ВСУ выпустили 25 снарядов из РСЗО. Информации о пострадавших пока не поступало. Оперативные службы работают на месте происшествия. В 11 частных домах выбиты стекла, повреждены фасады и крыши. Обход территорий продолжается.

Минобороны России уже сообщало, что ВСУ снова атакуют Белгородскую область дронами. Бойцам ВС РФ удалось сбить беспилотники.