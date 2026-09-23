«Ты воняешь»: как отправить партнера в душ перед сексом и не убить отношения

Неприятный запах от интимных зон способен снизить сексуальное влечение, поэтому замалчивать проблему не стоит. Лучше прямо, но без унижения сказать партнеру о своих ощущениях и попросить уделять больше внимания гигиене. Об этом РИАМО рассказала клинический психолог, сексолог Екатерина Макарова.

Он отметила, что, если партнер нечистоплотен и не придает значения своим недостаткам, всегда можно в открытой коммуникации вежливо сообщить: «Солнышко, мое влечение снижается, когда перед близостью я ощущаю неприятные запахи от твоих интимных местечек. Возьми за правило мыться, пожалуйста».

«Успешный интим — это партнерская ценность, и вряд ли кто-то захочет своими руками загубить эту ценность. Как правило, если есть возможность улучшить качество, то стараются оба», — сказала Макарова.

При этом специально принимать душ непосредственно перед каждой близостью необязательно, если человек регулярно соблюдает гигиену, меняет белье и следит за чистотой интимной зоны. Чрезмерное требование к «стерильности» партнера может быть связано уже с тревогой самого человека.

«Когда человек регулярно ухаживает за собой (моется, выполняет гигиенические процедуры, меняет белье, пользуется дезодорантом и т. д.), то одно пропущенное мытье ничего не меняет в восприятии окружающими этого человека как опрятного и приятно пахнущего. В этом правиле есть небольшие исключения, они касаются частей тела, наиболее часто контактирующих с загрязнениями», — рассказала специалист.

Она уточнила, что это поверхность рук, которые касаются всего подряд, и гениталий, которые соприкасаются с биологическими жидкостями — своими и чужими. Содержимое биологических жидкостей является прекрасной питательной средой для микрофлоры, а парниковый эффект белья способствует ее процветанию.

«Если руки мы все же привыкли споласкивать в течение дня, да и загрязнения там более заметны, то для ухода за гениталиями нужна некоторая сознательность. Ведь самостоятельно их понюхать или попробовать на вкус не дано никому, и простая вежливость диктует нам правила поведения: не хочешь, чтобы партнер воротил нос от твоих чресел — смой водой миазмы. Вряд ли кому-то захочется интимной близости с человеком, который вступает с тобой контакт по принуждению и с гримасой отвращения», — заключила сексолог.

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