Трамп допустил проведение новой личной встречи с Путиным
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Американский лидер Дональд Трамп допустил, что в скором времени может провести новую личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Глава Белого дома напомнил об уже состоявшихся переговорах на Аляске. Он допустил, что Путин «был бы готов согласиться и на еще одну» встречу.
Однако Трамп отметил, что она она вряд ли состоится в рамках предстоящего саммита Группы двадцати (G20) под Майами
Также президент США подчеркнул, что верит в намерение российского коллеги добиться решения конфликта на Украине.
Саммит G20 пройдет 14–15 декабря в Дорале в окрестностях Майами.
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