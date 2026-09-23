Трамп допустил проведение новой личной встречи с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что в скором времени может провести новую личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС .

Глава Белого дома напомнил об уже состоявшихся переговорах на Аляске. Он допустил, что Путин «был бы готов согласиться и на еще одну» встречу.

Однако Трамп отметил, что она она вряд ли состоится в рамках предстоящего саммита Группы двадцати (G20) под Майами

Также президент США подчеркнул, что верит в намерение российского коллеги добиться решения конфликта на Украине.

Саммит G20 пройдет 14–15 декабря в Дорале в окрестностях Майами.

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