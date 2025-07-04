Организм и психика истощаются: когда стоит переосмыслить, что такое отдых

Врач: отдых — не трата времени, а важная часть продуктивности и здоровья

Отдых должен быть встроенной частью жизни, а не редким эпизодом между дедлайнами, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Иногда стоит просто переосмыслить, что такое отдых. Это не потеря времени, как многие привыкли думать, а наоборот — важная часть нашей продуктивности и общего здоровья. Без отдыха организм и психика истощаются, и в итоге страдает и работа», — сказала Крашкина.

Она добавила, что хорошо помогает планирование. Постарайтесь вносить отдых в свое расписание так же, как вы это делаете с рабочими задачами.

«Когда вы видите, что это часть плана, становится легче отнестись к этому серьезно. Полезно общаться с людьми, которые тоже стараются найти баланс. Сейчас есть сообщества, где обсуждают темы самосовершенствования, восстановления, отдыха — и это может сильно повлиять на восприятие. Чужой опыт вдохновляет», — отметила психотерапевт.

Крашкина подчеркнула, что важно расставить приоритеты. Все-таки здоровье, эмоциональное состояние, ваше благополучие — это важнее любой дедлайновой гонки.

«Очень важно, чтобы отдых был не случайным эпизодом, а встроенной частью жизни. Работа и отдых должны быть в гармонии. Когда вы следите за своим состоянием и находите этот баланс, вы не просто предотвращаете выгорание — вы начинаете жить и работать качественнее», — заключила специалист.

5 июля отмечается День трудоголиков. Это «профессиональный» праздник тех, кто не умеет вовремя остановить работу и позволить себе отдохнуть. Большинство привыкло взваливать на себя большой объем работы, забывая о том, что переработки негативно сказываются на здоровье. Это в целом может повлиять на качество и продолжительность жизни.