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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в субботу днем киевские боевики обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Бандеровцы прицельно ударили по детскому парку аттракционов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ нанесли удары баллистическими ракетами «Искандер» по инфраструктуре ДнепроГЭС в Запорожье.

Он подчеркнул, что удары нанесены четко, чтобы не пострадали мирные жители. Эту информацию подтвердили киевские власти.