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Рогов: ВС РФ нанесли ракетные удары по инфраструктуре ДнепроГЭС в Запорожье

Целью ракет российской армии стали объекты энергетической инфраструктуры ДнепроГЭС в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале .

По его словам, серия громких взрывов прозвучала в Запорожье около 04:30. При этом воздушную тревогу не объявляли.

По предварительным данным, удары по объектам ДнепроГЭС в районе бульвара Винтера были нанесены баллистическими ракетами «Искандер». Рогов заявил о поражении первого машинного зала и распределительной станции, которая обеспечивала электроэнергией военное производство.

«Удары стали настолько чувствительные для энергосистемы, что в нескольких районах города несколько часов наблюдались перебои с подачей воды и остановился электротранспорт», — написал Рогов.

Он подчеркнул, что удары нанесены четко, чтобы не пострадали мирные жители. Это подтвердили и украинские власти.

Ранее Рогов прокомментировал удар, который ВСУ нанесли по луганской нефтебазе. По его словам, противник мог использовать американские ракеты ATACAMS.