Рогов: ВСУ могли ударить по Луганску новыми ракетами ATACAMS

ВСУ могли атаковать нефтебазу в Луганске новыми ракетами ATACAMS

ВСУ могли атаковать нефтебазу в Луганске американскими ракетами ATACAMS из новой партии поставок, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По предварительным данным, нацисты атаковали мирный город ракетами ATACMS с радиусом действия 300 км из новой поставки США», написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил удар ВСУ по нефтебазе, которая расположена в черте города.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось о двух взрывах в городе.