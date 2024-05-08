Рогов: ВСУ могли ударить по Луганску новыми ракетами ATACAMS
ВСУ могли атаковать нефтебазу в Луганске новыми ракетами ATACAMS
ВСУ могли атаковать нефтебазу в Луганске американскими ракетами ATACAMS из новой партии поставок, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По предварительным данным, нацисты атаковали мирный город ракетами ATACMS с радиусом действия 300 км из новой поставки США», написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил удар ВСУ по нефтебазе, которая расположена в черте города.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось о двух взрывах в городе.