ВСУ нанесли удар беспилотниками по Шебекину в Белгородской области

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Гладков: ВСУ поразили четыре объекта в Шебекине Белгородской области

Украинские войска атаковали город Шебекино в Белгородской области снарядом и FPV-дроном. Повреждения получили несколько объектов, люди, предварительно, не пострадали, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Снаряд ВСУ нанес ущерб складу предприятия. Также беспилотник противника ударил по стоящему на парковке автобусу. Он получил повреждения.

Другой украинский дрон атаковал частный дрон. Он был посечен.

Также рядом с Шебекином украинские войска ударили четырьмя дронами по другому предприятию. У одного из цехов вылетели стекла, урон получил фасад здания, а также ограждение и находящееся внутри оборудование.

Ранее в Белгородской области украинские боевики с помощью дрона убили работника сельхозпредприятия. Удар был нанесен по технике.